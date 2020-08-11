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Пандемия COVID-19

Исследование с охватом 2 тыс. человек проведут после регистрации вакцины от коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Клиническое исследование с общим охватом 2 тысячи человек проведут после регистрации российской вакцины от коронавируса, созданной центром им. Гамалеи. Об этом во вторник сообщается на сайте Росздравнадзора.

"Пострегистрационные меры контроля эффективности и безопасности вакцины включают в том числе клиническое исследование с общим охватом 2 000 человек. При этом качество и безопасность вакцины будут отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла", - говорится в сообщении.

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