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Пострадавший при взрыве снаряда под Калининградом мальчик продолжит лечение в Петербурге

Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Пятилетнего мальчика, пострадавшего при взрыве снаряда в лесу близ города Балтийска под Калининградом, отправили в Санкт-Петербург для продолжения лечения в федеральном лечебном центре. Девятилетнюю девочку, также получившую ранения, выписали из больницы, сообщили ТАСС во вторник в областном Минздраве.

"Девочка выписана из больницы. Мальчика в состоянии средней тяжести перевели в один из детских федеральных центров в Санкт-Петербург, где он будет проходить дальнейшее лечение", - сказали в Минздраве области.

Ночью 9 августа в лесу вблизи Балтийска сдетонировал снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны. Осколочные ранения получили двое детей.

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