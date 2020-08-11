Пострадавший при взрыве снаряда под Калининградом мальчик продолжит лечение в Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Пятилетнего мальчика, пострадавшего при взрыве снаряда в лесу близ города Балтийска под Калининградом, отправили в Санкт-Петербург для продолжения лечения в федеральном лечебном центре. Девятилетнюю девочку, также получившую ранения, выписали из больницы, сообщили ТАСС во вторник в областном Минздраве.

"Девочка выписана из больницы. Мальчика в состоянии средней тяжести перевели в один из детских федеральных центров в Санкт-Петербург, где он будет проходить дальнейшее лечение", - сказали в Минздраве области.

Ночью 9 августа в лесу вблизи Балтийска сдетонировал снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны. Осколочные ранения получили двое детей.