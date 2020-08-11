В Ялте усилили проверки кафе и отелей из-за роста числа заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Ялты усилили проверки соблюдения масочного режима и наличия санитайзеров в ресторанах, кафе, отелях и магазинах из-за роста количества заразившихся новым коронавирусом в Крыму, сообщается во вторник на сайте администрации города.

"В связи с ростом числа [случаев] коронавирусной инфекции жесткие требования <...> выдвинуты к сфере обслуживания, в том числе обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом ресторанов, кафе, отелей, магазинов, наличие санитайзеров. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности", - приводятся в сообщении слова главы администрации Ялты Ивана Имгрунта.

В сообщении отмечается, что согласно данным с камер наблюдения, на набережной Ялты в июле побывали 240 тыс. человек. "Конечно, предписания тяжело соблюдать на пляже или во время передвижения по набережной, но каждый должен думать о собственном здоровье и своих близких", - подчеркнул Имгрунт.

В Ялте также решено возобновить дезинфекцию мест общего пользования, дорог, остановок транспорта и подъездов. "Мы создаем условия для нормального отдыха людей, но нужно понимать, что как раньше уже не будет, и необходимо обращать внимание на соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора в целях нормального прохождения курортного сезона и для сохранения здоровья людей", - отметил Имгрунт.

Глава республики Сергей Аксенов во вторник сообщил, что в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, четыре из них завезены с Украины. Всего в регионе зарегистрировано 1 557 случаев нового коронавируса. Выздоровели за весь период 1 060 человек, умерли - 17.