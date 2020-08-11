Портал tut.by опроверг свои данные о нахождении Солопова в изоляторе на Окрестина в Минске

ТАСС, 11 августа. Белорусский портал tut.by опроверг свое сообщение о нахождении журналиста издания "Медуза" Максима Солопова в изоляторе в 1-м переулке Окрестина в Минске. Об этом сообщается во вторник на сайте портала.

"Мы ошибочно сообщили о том, что Максим Солопов находится в ИВС на Окрестина, информация оказалась недостоверной", - говорится в сообщении портала.

Журналист "Медузы" Максим Солопов освещал в Минске выборы президента Белоруссии и связанные с ними события. По данным издания, последний раз он выходил на связь с редакцией в час ночи 10 августа. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко со ссылкой на журналистов издания Daily Storm сообщала, что Солопов был избит.

Днем 9 августа в Минске были задержаны журналисты российского телеканала "Дождь" Василий Полонский и Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной этого стала работа без аккредитации. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что документы на аккредитацию были поданы еще 15 июля. В ночь на понедельник журналисты были депортированы из Белоруссии.

В понедельник в СМИ появилась информация, что в Минске 9 августа во время разгона протестных акций были также задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и военный корреспондент Семен Пегов. Также стало известно о задержании фотокорреспондента "России Сегодня" Ильи Питалева. Как сообщил ранее в понедельник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24", российские журналисты Семен Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm) отпущены.