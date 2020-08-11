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Дело Ивана Голунова

Голунов и его адвокат начали знакомиться с материалами дела в отношении экс-полицейских

После этого с делом будут знакомиться обвиняемые и их защита

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов и его адвокат приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста. Об этом ТАСС рассказал адвокат, представляющий интересы Голунова, Сергей Бадамшин.

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"Мы начали ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал адвокат. Ранее он сообщил ТАСС, что три тома уголовного дела в отношении бывших полицейских содержат гостайну, в связи с чем он и Голунов дали подписку о неразглашении.

Расследование уголовного дела завершено, после ознакомления с делом потерпевшей стороной с ним будут знакомиться обвиняемые и их защита.

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РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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