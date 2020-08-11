РФПИ и НИИ Гамалеи запустили сайт о российской вакцине против коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИИ им. Гамалеи запустили информационный сайт о российской вакцине против коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

На сайте опубликована информация об истории разработки российской вакцины против коронавируcа, механизмах работы вакцины на основе аденовирусного вектора, технологической платформе вектора, вопросах иммуногенности, безопасности и т.д.

11 августа вакцина получила свидетельство о регистрации Минздрава России и может использоваться для вакцинации населения в России. Массовое производство вакцины, как ожидается, начнется в сентябре.

Инвестиции

Фонд инвестировал в производство вакцины от коронавируса 4 млрд рублей, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на онлайн-конференции.

"РФПИ финансирует производство первой российской вакцины, разработанной Институтом им. Гамалеи, через дополнительные инвестиции в 4 млрд рублей со своими портфельными компаниями Alium и "Р-Фарм", а также благодаря стратегическим партнерствам с рядом ведущих международных фармацевтических компаний по производству вакцины за рубежом", - сообщил он.

"Нам очень важно подготовиться к тому, что вирус проходит волнами. Мы рассчитываем, что вакцинация пройдет уже в октябре, это позволит нам предотвратить вторую волну вируса. У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне", - также заявил Дмитриев.

Открытые данные

Разработчики российской вакцины от коронавируса в ближайшее время опубликуют так называемую "запрещенную" колонку, где будет рассказано про историю создания вакцины и принципах ее работы.

"В ближайшее время мы намерены опубликовать "запрещенную" колонку, которую отказались публиковать все крупные западные СМИ. Эта колонка просто рассказывает историю создания вакцины и то, как она работает", - сказал Дмитриев.

Испытания

РФПИ договорился с ОАЭ, Саудовской Аравией и другими странами о проведении третьей фазы испытаний вакцины.

"Фаза 3 клинических исследований российской вакцины также пройдет за рубежом. Мы уже достигли договоренностей о проведении соответствующих испытаний вакцины Гамалеи с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран", - отметил глава РФПИ, подчеркнув, что на сегодняшний день наибольший интерес к вакцине проявляют страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии, и с ними уже финализирован ряд контрактов на закупку вакцины.

"Мы видим огромный интерес к российской вакцине разработки Института им. Гамалеи за рубежом. Мы получили предварительные заявки на приобретение более 1 млрд доз вакцины от 20 стран. Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше", - сказал Дмитриев.

Перспективы сотрудничества с США

Россия открыта к сотрудничество по вакцине от коронавируса с США, заявил глава РФПИ.

"Мы открыты к сотрудничеству по вакцине, в том числе и с США, так же, как мы сотрудничали с ними в рамках космической программы Союз - Аполлон в 70-е годы или в области разработки новых вакцин в 50-60-х годах прошлого века", - сказал Дмитриев.

По его словам, Россия и США уже имеют успешный опыт сотрудничества в вирусологии, благодаря которому были спасены миллионы жизней. "Совместными усилиями гениальных ученых Альберта Сэбина из США и Михаила Чумакова из СССР в 50-х годах прошлого столетия удалось создать и испытать наиболее эффективную и безопасную вакцину от полиомиелита. Тогда, как и сейчас, результаты успешной вакцинации этим препаратом в СССР были сперва подвергнуты сомнениям со стороны западных ученых. Однако потом произведенная СССР вакцина была импортирована более чем 60 странами", - напомнил Дмитриев.

Гумпомощь

По словам Дмитриева, фонд вместе с партнерами работает над программой гуманитарной помощи для ряда развивающихся стран, чтобы люди имели равный доступ к вакцине от коронавируса.

"Понимая, что проблема вакцинации населения от коронавирусной инфекции стоит наиболее остро в первую очередь для беднейших государств мира, РФПИ с партнерами работает над программой гуманитарной помощи для ряда развивающихся стран. Мы считаем, что люди по всему миру должны иметь равный доступ к вакцине, безотносительно их финансового положения, вероисповедания, места проживания или других факторов", - отметил он.

Атаки

Дмитриев сообщил о тщательно подготовленных информационных атаках на российскую вакцину от COVID-19.

"Скоординированные и тщательно подготовленные информационные атаки на российскую вакцину пытаются дискредитировать и скрыть правильность российского подхода к разработке препарата", - отметил он.

По словам Дмитриева, "политизированный подход к российской вакцине со стороны ряда западных стран ставит под угрозу жизни их граждан".