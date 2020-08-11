На 23% сократилось количество пар, зарегистрировавших брак в июле 2020 года в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 7,3 тыс. пар заключили брак в первый месяц после перехода к прежнему режиму работы с 23 июня в Москве. Это на 23% меньше, чем за тот же период в прошлом году, сообщается во вторник на портале столичной мэрии.

"С 23 июня мы возобновили проведение торжественных церемоний регистрации брака, а 26 июня прошли первые церемонии на необычных площадках. В первый месяц после перехода к прежнему режиму работы поженились более 7,3 тыс. пар - это на 23% меньше, чем в прошлом году", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

По ее словам, такое сокращение объясняется тем, что многие пары в период пандемии переносили даты регистрации на конец лета и осень. Некоторым молодоженам было удобнее отложить свое торжество на следующий год, столичные отделы ЗАГС принимают заявление на регистрацию брака за год до предполагаемой даты заключения брака.

Около 700 бракосочетаний прошли на необычных площадках столицы, которые были открыты по инициативе мэра Москвы. Это площадки с видом на Красную площадь, на башнях "Москва-Сити", среди морских жителей в "Москвариуме", на Останкинской телебашне, в Храме Христа Спасителя, в библиотеке им. Боголюбова и в старинных усадьбах.

Наиболее популярным отделом ЗАГС по проведению торжественных бракосочетаний в июле стал Таганский - там прошло более 300 торжественных регистраций. Также много брачных союзов было зарегистрировано в Кутузовском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания №1, Шипиловском отделе ЗАГС и Дворце бракосочетания №5 - там прошло более 200 церемоний.