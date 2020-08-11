Росприроднадзор приступил к расследованию из-за загрязнения реки Мустаоя в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит административное расследование из-за загрязнения неочищенными сточными водами реки Мустаоя в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области. Возбуждено административное дело против токсовского коммунального предприятия, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления.

"Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении муниципального предприятия "Токсовский энергетический коммунальный комплекс", осуществляющего отведение сточных вод от объектов жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных и социальных учреждений поселка, среди которых школа и районная больница. Экспертной лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" произведен отбор проб для определения содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых в реку стоках", - сказано в сообщении.

При осмотре сточных вод на выпуске канализационных очистных сооружений в реку специалисты Росприроднадзора зафиксировали повышенную мутность и специфический запах канализации. Ранее Северо-Западное управление службы по надзору в сфере природопользования предписало предприятию "Токсовский энергетический коммунальный комплекс" возместить ущерб, причиненный реке, в размере 8 млн рублей. В мае 2020 года в ходе судебного производства сумма ущерба оставлена в силе, а жалоба юридического лица - без удовлетворения.

В 2018 году после первого вмешательства Росприроднадзора "Токсовский энергетический коммунальный комплекс" приступил к капитальному ремонту канализационных очистных сооружений. Вода в реке стала чище, а запах канализации практически пропал, следовало из обращений местных жителей в управление Росприроднадзора. В 2020 году качество воды в реке резко ухудшилось: вода потемнела, снова появился запах, на поверхности реки наблюдается слизь. Сообщение об ухудшении качества воды в реке послужило основанием для принятия мер реагирования со стороны управления.