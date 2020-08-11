В Ульяновской области появится "навигатор общественного здоровья"

ТАСС, 11 августа. Проект "Навигатор общественного здоровья", который позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья, запустят в Ульяновской области в рамках нацпроекта "Демография". Соответствующее соглашение подписали во вторник губернатор Сергей Морозов и директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы", член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

"Благодаря национальному проекту "Демография" в Российской Федерации создается мощная система общественного здоровья. Инструментами в достижении главной национальной задачи - увеличении продолжительности жизни людей, должны стать новые технологии. Например, такие как "Навигатор общественного здоровья", который позволит жителям узнать, на какие заболевания следует обратить внимание и какие возможны меры профилактики. Для Ульяновской области участие в новом проекте позволит выполнить поручение президента в части улучшения демографических показателей", - сказал глава региона.

По его словам, участие в проекте позволит сформировать дорожные карты по снижению смертности и укреплению общественного здоровья в данных муниципальных образованиях на основе расчета индекса потерянных лет потенциальной жизни. "Это позволит нам оценить как основные причины преждевременных смертей и размер потерянного человеческого капитала, так и эффективность применяющихся превентивных мер", - указал Морозов.

В Ульяновской области формирование региональной системы общественного здоровья началось в 2018 году с реализации приоритетного проекта "Ульяновская область - здоровый регион". По итогам проведенного анализа причин смертности населения на 2020 год определено шесть пилотных районов области по внедрению муниципальных программ укрепления общественного здоровья. Одним из значимых результатов работы стало стабильное снижение распространенности потребления табака: ежегодно она снижается не менее чем на 3,5%. Увеличивается и количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом.