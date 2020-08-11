Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, которую разработали в России, получила название "Спутник V", сообщается на запущенном во вторник официальном сайте препарата.
"В 1957 году успешный запуск СССР первого космического спутника активизировал космические исследования во всем мире. Благодаря этому сравнению вакцина получила название "Спутник V", - поясняется на сайте. Отмечается, что сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин против коронавируса.
Ресурс создан "для распространения подробной и актуальной информации о вакцине" и "для борьбы с кампанией дезинформации о вакцине, развернутой в ряде международных СМИ", добавляется в сообщении. Ранее во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в мире идут "скоординированные и тщательно подготовленные информационные атаки на российскую вакцину".
Президент Владимир Путин во вторник утром сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, которая прошла клинические испытания в июне - июле.