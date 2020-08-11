Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, которую разработали в России, получила название "Спутник V", сообщается на запущенном во вторник официальном сайте препарата.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"В 1957 году успешный запуск СССР первого космического спутника активизировал космические исследования во всем мире. Благодаря этому сравнению вакцина получила название "Спутник V", - поясняется на сайте. Отмечается, что сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин против коронавируса.

Ресурс создан "для распространения подробной и актуальной информации о вакцине" и "для борьбы с кампанией дезинформации о вакцине, развернутой в ряде международных СМИ", добавляется в сообщении. Ранее во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в мире идут "скоординированные и тщательно подготовленные информационные атаки на российскую вакцину".

Президент Владимир Путин во вторник утром сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, которая прошла клинические испытания в июне - июле.