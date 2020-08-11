В Роспотребнадзоре предупредили о рисках сочетания ОРВИ, гриппа и COVID-19 этой осенью

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Особенностью этого осеннего сезона могут стать риски сочетания острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавирусной инфекции, результат которого пока не изучен. Об этом во вторник сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России", который проходит в Москве.

"Обычно осенний сезон сопровождается увеличением заболеваемости острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа. Поэтому особенность этого года будет связана с тем, что это будет циркуляция различных вирусов, в том числе новой коронавирусной инфекции, поэтому крайне важна в этом году вакцинация против гриппа, которая позволит снизить риски и профилактировать. Опять же, мы пока не знаем, как это будет проявляться, но мы предполагаем, что могут быть риски сочетания острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и новой коронавирусной инфекции, которые нам всем вместе нужно минимизировать", - сказала Брагина.

Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России" проходит в очном формате с 11 по 13 августа в Москве. Центральной его темой в этом году стали охрана и укрепление здоровья населения страны в условиях новых вызовов, в частности пандемии коронавируса.