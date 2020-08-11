В Новгородской области испытали опытные образцы биомеханических роботизированных ортезов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Испытания опытных образцов биомеханических роботизированных ортопедических аппаратов (ортезов) нижних конечностей, предназначенных для реабилитации людей после инсультов или страдающих ДЦП, прошли в Новгородской области. Проект реализуют участники медико-реабилитационного кластера региона, сообщила пресс-служба правительства области во вторник.

В 2018 году властями региона в Новгородской области сформирован региональный медико-реабилитационный кластер, который занимается производством средств реабилитации для инвалидов.

"В Новгородской области прошли успешные испытания опытных образцов биомеханических роботизированных ортезов нижних конечностей, разработка которых была поддержана Министерством промышленности и торговли Новгородской области и Фондом содействия инновациям. Проект реализуется участниками медико-реабилитационного кластера региона: старейшим частным протезно-ортопедическим предприятием России ООО "ПРОП "МП "ОРТЕЗ" совместно с новгородской научно-исследовательской компанией ООО "Техбионик", - говорится в сообщении.

Биомеханический роботизированный ортез управляется с помощью нейромодуля, он предназначен для реабилитации при постинсультных состояниях, ДЦП. По информации, распространенной пресс-службой региона, в дальнейшем аппарат пройдет более масштабное тестирование, к которому планируют пригласить жителей региона с ограниченными возможностями здоровья, а через год после завершения этапа апробации и устранения выявленных недостатков, будет оформлена декларация соответствия.

Как ТАСС сообщал ранее, в 2018 году новгородская компания "Техбионик" разработала детский модульный протез руки, аналогов которому в России не выпускают. Ранее были созданы модульные протезы для взрослых. Первым обладателем детского модульного протеза руки, разработанного в Великом Новгороде, стала девятилетняя жительница Ленинградской области из многодетной семьи.