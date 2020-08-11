Глава РАН рассказал, кого нужно прежде всего вакцинировать от коронавируса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вакцинировать от коронавируса необходимо в первую очередь врачей, работающих в так называемой "красной зоне", о массовой вакцинации можно говорить после завершения клинических испытаний, сказал ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, комментируя сообщение о регистрации 11 августа Минздравом России вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи.

"Прежде всего мы должны максимально обезопасить людей, работающих в "красных зонах", я говорю о врачах и некоторых других категориях специалистов. Если речь идет о массовой вакцинации населения, то очень важной является стадия массового испытания вакцины. Для условий мобилизационного времени наличие вакцины, показавшей себя действующей на относительно небольшом числе здоровых добровольцев, оправданно, но если речь идет о десятках миллионов людей, нужна еще стадия больших клинических испытаний", - сказал глава РАН.

Ранее Росздравнадзор сообщил, что клиническое исследование с общим охватом 2 тысячи человек проведут после регистрации российской вакцины от коронавируса, созданной центром им. Гамалеи.