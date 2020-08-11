В Коми возобновили работу поликлиники и диагностические центры

СЫКТЫВКАР, 11 августа. /ТАСС/. Поликлиники, диспансеры, диагностические центры, женские консультации возобновили во вторник работу в Республике Коми. О соответствующем решении регионального оперштаба сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

Ограничения на работу этих медучреждений действовали в регионе из-за коронавируса почти пять месяцев, с середины марта. "С сегодняшнего дня принято решение об очередном ослаблении режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией. По всей территории республики возобновляются работа взрослых и детских поликлиник, в том числе наркологического, психоневрологического, врачебно-физкультурного диспансеров, работа дневных стационаров при поликлиниках для всех категорий граждан, все виды профилактических осмотров детей в амбулаторно-поликлинических условиях, работа диагностических центров и женских консультаций", - написал Уйба на своей странице "ВКонтакте".

По его информации, в Усинске и Воркуте, где были очаги коронавирусной инфекции среди вахтовиков, а затем и среди местных жителей, возобновляются вакцинация, профилактические осмотры для детей, КТ и МРТ диагностика в амбулаторных условиях, а также плановая стационарная помощь по всем хирургическим профилям по решению врачебной комиссии и направлению лечащего врача. "Пенсионеры по-прежнему требуют дополнительного внимания, поэтому для них будет оказываться амбулаторная помощь преимущественно на дому", - добавил руководитель региона.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 11 августа в Коми подтвердили 5 871 зараженный коронавирусом, прирост за сутки составил 55 случаев. Выздоровели 4 696 человек, умерли 71. Регион находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу.