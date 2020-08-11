Детский фестиваль "Киношкола" в Евпатории несмотря на пандемию будет международным

ТАСС, 11 августа. Детский кинообразовательный фестиваль "Киношкола", который впервые пройдет в Евпатории с 26 августа по 6 сентября, будет международным, несмотря на пандемию коронавируса и закрытые границы. Об этом сообщил во вторник президент фестиваля народный артист России Дмитрий Харатьян на пресс-конференции в ТАСС.

"Даже в этом году, несмотря на пандемию, у нас будут представлены международные проекты детей, которые живут и учатся в разных странах", - отметил Харатьян. Работы зарубежных участников будут оцениваться онлайн.

По его словам, уже поступили работы от ребят из Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Израиля, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Колумбии, Латвии, Сербии, Словакии, Словении, Франции, Чехии и Швеции. Прием заявок продолжится до 15 августа, поэтому список еще будет пополняться. "Уже сегодня у нас более 200 заявок, и интенсивность их получения в последние дни выросла", - добавил генеральный продюсер фестиваля Анатолий Воропаев.

Пандемия коронавируса все же заставила организаторов скорректировать планы: к очному участию пригласят не более 100 детей. "Все будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - подчеркнул генпродюсер. - Мы прогнозировали, что будет более 300 фильмов-заявок".

На смотр принимаются фильмы, созданные детьми в возрасте от 10 до 17 лет для детей по сценариям детей и с участием детей. У финалистов будет возможность создать новую киноработу непосредственно во время фестиваля. "В короткий срок дети проходят все стадии кинопроцесса, создания кино: от идеи, сценария до воплощения, которое потом представлено на конкурс", - рассказал Харатьян.

Жюри конкурса возглавит Наталья Бондарчук, вместе с ней лучших определят Михаил Мамаев, Алексей Маклаков, Татьяна Абрамова, Павел Каплевич, Григорий Гладков, Сергей Никоненко. Они будут присуждать гран-при, а также награды за лучший игровой, анимационный и документальный фильмы, лучшую режиссерскую, актерскую и операторскую работу, лучшему художнику-постановщику, за лучшую идею, сценарий, музыкальное оформление. Победителей ждут призы и денежные награды.