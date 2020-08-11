На детских железных дорогах МЖД начался летний сезон, который пройдет без пассажиров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Детские железные дороги в Кратове Московской области и Новомосковске Тульской области, начавшие работу во вторник, проведут из-за ситуации с пандемией сокращенный летний сезон без пассажиров. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"11 августа на детских железных дорогах МЖД в подмосковном Кратове и Новомосковске Тульской области начался летний эксплуатационный сезон, который в этом году, согласно предписаниям Роспотребнадзора, пройдет без пассажиров. Юные железнодорожники смогут освоить основные железнодорожные профессии, теорию по которым они изучали в течение учебного года", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что ребята будут работать машинистами, помощниками машинистов, дежурными по станции, составителями поездов, стрелочниками, слесарями по ремонту подвижного состава и т. д.: практика на малых магистралях организована более чем по 20 специальностям.

"Этим летом практика на детских дорогах проходит с соблюдением всех эпидемиологических требований. Перед началом смены детям измеряют температуру, выдают защитные маски. Для дезинфекции рук на территориях детских дорог установлены санитайзеры. В служебных и технических помещениях, подвижном составе, на платформах нанесена специальная социальная разметка", - отметили в пресс-службе.

В июне летняя производственная практика на детских дорогах МЖД проходила в онлайн-формате. Ребята, находясь дома, получали видеоматериалы индивидуальных и командных заданий, которые способствовали закреплению знаний по основным железнодорожным профессиям.

В границах МЖД расположены две детских железных дороги: в поселке Кратово и Новомосковске Тульской области. Они являются не только популярными туристическими объектами, но и центрами профориентации. Ежегодно свыше 60% выпускников малых магистралей становятся студентами средних и высшей железнодорожных учебных заведений. Стать учащимся детской железной дороги могут школьники начиная с 5 класса.