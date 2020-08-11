Больницу в Дзержинске оштрафовали после обнаружения коробок с вакциной в лесу

ТАСС, 11 августа. Городская больница №2 Дзержинска Нижегородской области оштрафована на 150 тыс. рублей после того, как в мае 2020 года в лесу была найдена свалка коробок с вакциной от гриппа, принадлежащей медучреждению. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Дзержинского городского суда.

В лесу были обнаружены 67 картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцов. Срок годности препаратов, изготовленных в ноябре 2019 года, истекает в ноябре 2020 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

"Постановлением судьи Дзержинского городского суда ГБУЗ Нижегородской области "Городская больница №2 г. Дзержинска" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19. 20 КоАП РФ ("Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)"). Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что больница получила около 12,5 тыс. доз вакцин против гриппа, но не использовала более 7,5 тыс. препаратов. При этом данные о них передали в бухгалтерию, чтобы включить в отчет по выполненным прививкам. Кроме того, руководство больницы не проверяло условия хранения вакцины.

Представитель медучреждения не признала в суде вину. Постановление не вступило в законную силу.