Володин поручил проверить цены на оборудование для строящейся школы в Саратовской области

ТАСС, 11 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился во вторник с общественным советом на строительной площадке школы в поселке Приволжский Энгельсского района Саратовской области, предложив проверить обоснованность стоимости оборудования, закупаемого для образовательного учреждения.

"Давайте сюда отправлять правоохранительные органы, потому что пройдем по каждому компьютеру, телевизору и многому другому, глаза у вас от удивления раскроются. Это почти две цены. Учитывая, что у нас с вами есть понимание, сколько это стоит <...> На 200 млн рублей вам здесь можно оборудованием школу завалить", - сказал Володин во время прямого эфира на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер был избран в парламент страны.

Он поручил провести экспертизу стоимости оборудования и указать реальную цену. "Деятельность проектной организации, которая закладывает такие суммы, должны быть проверена и проанализирована, потому что здесь есть какой-то сговор. Они берут ценовую составляющую очень высокую, причем она в два, иногда в три раза выше", - считает Володин.

Ранее члены общественного совета пожаловались, что проектом предусмотрена закупка всего 15 компьютеров в класс. При этом на все оборудование в школе предусмотрено 200 млн рублей. Володин сравнил эту стоимость с закупкой самого современного оборудования в предуниверсарий "Лицей-интернат 64": там сумма оказалась в два с лишним раза меньше. Также стоимость квадратного метра строительства в Приволжском больше, чем в том же предуниверсарии. Володин призвал выяснить, кто изначально завышает стоимость в проектах.

Школа в поселке Приволжский Энгельсского района рассчитана на 825 мест, возведение началось в прошлом году, сдать объект должны к новому учебному году. После того, как родители учеников написали коллективное письмо, собрав более 2 тыс. подписей в поддержку строительства школы, и обратились за помощью к Вячеславу Володину, он добился выделения средств из федерального бюджета. Строительство школы в поселке Приволжском жители ждали 15 лет. В июле Саратовская область получила средства из федерального бюджета на заверение строительства.