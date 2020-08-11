В Минздраве напомнили, что вакцинация от коронавируса не отменяет мер предосторожности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не отменяет необходимости для граждан соблюдать все меры безопасности - ношение масок, дезинфекцию рук, социальную дистанцию. Об этом во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

Президент России Владимир Путин во вторник сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.

"Вакцинация будет одним из тех элементов, который, безусловно, создаст надежную защиту здоровья наших сограждан, в том числе и от коронавирусной инфекции. Поэтому, конечно, вакцинация сегодня воспринимается как эффективное и безопасное средство предупреждения инфекционных заболеваний. Но мы должны помнить, что не все зависит только лишь от вакцины, многое зависит от нас самих - от форм поведенческого иммунитета, когда мы должны носить маски, должны пользоваться дезинфектантами, когда мы должны соблюдать меры различного социального дистанцирования", - сказал Салагай на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".

Замглавы Минздрава также развеял слухи об опасности вакцины, отметив, что препарат сделан на давно изученной и известной платформе.

"Воздействие коронавируса на организм на сегодня уже неплохо изучено, и мы видим, что это воздействие очень тяжелое, рискованное. <...> Вакцина не возникает на пустом месте, вакцина - это результат длительных больших исследований, которые начались еще в 90-х годах, и это в известной степени результаты, которые получают и подтверждают наши ученые, это важное лидерство, которое наша страна сохраняет", - заключил он.