Коронавирус выявили у 52 детей в оздоровительном лагере в Ивановской области

"У нас есть данные о вспышке коронавируса в лагере "Улыбка" Лежневского района. На данный момент у 52 детей и шести взрослых подтвержден положительный тест на коронавирус", - сказал он.

ТАСС, 11 августа. Коронавирусная инфекция подтверждена у 52 детей в оздоровительном лагере "Улыбка" в Ивановской области, сообщил во вторник журналистам первый замглавы департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин.

По словам Буянкина, состояние детей у медиков опасений не вызывает, никто из них не госпитализирован, все переносят заболевание в легкой форме.

Как сообщил журналистам глава управления Роспотребнадзора по региону Павел Колесник, медики начали проводить тестирование в лагере после того, как у родителей двоих детей подтвердился коронавирус. "В общей сложности в лагере было обследовано 144 человека, 120 из которых - дети. Все они в настоящий момент отправлены на карантин, лагерь досрочно прекратил оздоровительную смену", - уточнил Колесник.

Летняя оздоровительная кампания началась в Ивановской области 27 июля, было открыто 10 лагерей. При этом их наполняемость составляла 50% от плановой мощности. Ожидалось, что в них отдохнут 1 350 детей.

В Ивановской области, по данным оперштаба, официально зарегистрированы 6 700 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 24 диагноза. Выздоровел 5 401 пациент, умерли 108.