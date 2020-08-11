Калужские школьницы сняли на видео избиение сверстницы и выложили ролик в интернет

ТАСС, 11 августа. Калужские полицейские начали проверку видеоролика о групповом избиении девочки-подростка сверстницами. Запись появилась накануне днем в группе "Калуга жесть" в социальной сети "ВКонтакте", сообщили во вторник в пресс-службе МВД по Калужской области.

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции были выявлены видеозаписи инцидента с участием несовершеннолетних. В Управлении МВД России по г. Калуге незамедлительно началась проверка. Часть лиц, запечатленных на данных роликах, уже установлена", - говорится в сообщении.

Инцидент, по словам полицейских, произошел, предположительно, в заброшенном здании в микрорайоне Байконур. На опубликованных в сети кадрах видно, как девочку пинают в лицо.

В ведомстве пояснили, что если информация подтвердится, школьниц поставят на учет, а их родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.