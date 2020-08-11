Освобожденные российские журналисты покинули Минск

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Освобожденные в Белоруссии российские журналисты Семен Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Влад Зиздок покинули Минск, до границы с Россией их сопровождают дипломаты. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщила главный редактор издания Daily Storm Алена Сивкова.

"Ребята выехали из Минска. Как понимаю, до границы их сопровождают наши дипломаты. Переписывалась с Антоном, разговаривали с Димой. Чувствуют себя ребята нормально (если можно так сказать), скучают по дому и своим близким", - рассказала она.

По словам главреда, к концу дня журналисты планируют прибыть в Москву.