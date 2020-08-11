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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Освобожденные российские журналисты покинули Минск

До границы их сопровождают дипломаты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Освобожденные в Белоруссии российские журналисты Семен Пегов, Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Влад Зиздок покинули Минск, до границы с Россией их сопровождают дипломаты. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщила главный редактор издания Daily Storm Алена Сивкова.

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"Ребята выехали из Минска. Как понимаю, до границы их сопровождают наши дипломаты. Переписывалась с Антоном, разговаривали с Димой. Чувствуют себя ребята нормально (если можно так сказать), скучают по дому и своим близким", - рассказала она.

По словам главреда, к концу дня журналисты планируют прибыть в Москву.

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БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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