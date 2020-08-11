Центр "Созвездие" для одаренных детей откроют в Архангельске 1 сентября 2021 года

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Центр для одаренных детей "Созвездие" откроют в Архангельске 1 сентября 2021 года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства Архангельской области министр образования и науки региона Александр Полухин.

"Открытие регионального центра "Созвездие" детского технопарка "Кванториум" запланировано на 1 сентября 2021 года", - сказал министр.

Проект вошел в число победителей конкурса, организованного Министерством просвещения РФ, федеральная субсидия на его реализацию составляет около 400 млн рублей. Площадкой для создания центра станет здание архангельского кооперативного техникума. Общая площадь помещений составляет более 9,6 тыс. кв. метров. Выделенные средства направят на его приобретение и переоборудование.

В настоящее время ведется разработка соответствующей проектно-сметной документации. "С учетом объемов работ, которые запланированы, год - это очень небольшой срок. Прошу взять реализацию этого проекта под особый контроль, определив создание центра поддержки одаренных детей в Архангельске в качестве одного из приоритетов", - сказал в ходе заседания врио главы региона Александр Цыбульский.