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Пандемия COVID-19

Эксперт: младшим школьникам не рекомендуется использовать кожные спиртовые антисептики

Как отметил директор НИИ дезинфектологии Николай Шестопалов, достаточно мыть руки с мылом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Спиртовые кожные антисептики не рекомендуется использовать младшим школьникам, так как это может быть для них вредно, заявил директор НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук, профессор Николай Шестопалов.

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"Мы не рекомендуем вообще кожные антисептики спиртовые для младших школьников, с 1 по 4 класс. Я не говорю о том, чтобы запрещать, - таким мы правом не располагаем, но не рекомендуем. Потому что все-таки это маленький возраст. Наши исследования показали, что кожно резорбтивное действие (действие лекарственных средств или токсичных веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь) достаточно выражено для этой возрастной категории", - сказал он в Общественной палате на круглом столе "Обеспечение гигиены в образовательных учреждениях".

По его словам, учитывая, что обработку рук нужно проводить в течение дня несколько раз, то нагрузка на организм ребенка будет существенная. Также, добавил эксперт, дети в этом возрасте особенно любопытны, а так как в составе таких антисептиков есть легковоспламеняющееся вещество, это может привести к неприятным последствиям. "Начнут баловаться, смотреть - горит или не горит, давайте его лизнем, давайте брызнем куда-то, еще что-то - на это тоже нужно обращать внимание", - пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, для младших школьников нужно будет ограничивать число обработок и давать им возможность просто помыть руки с мылом. Шестопалов добавил, что в целом "ситуация с дезинфекцией в российских школах прекрасная". "У нас есть, чем обрабатывать, у нас достаточно большое количество эффективных средств. Но у нас не хватает совсем мало - правильного выбора и правильного применения", - сказал Шестопалов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников - 17 млн.

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Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19
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