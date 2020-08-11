Эксперт: младшим школьникам не рекомендуется использовать кожные спиртовые антисептики

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Спиртовые кожные антисептики не рекомендуется использовать младшим школьникам, так как это может быть для них вредно, заявил директор НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук, профессор Николай Шестопалов.

"Мы не рекомендуем вообще кожные антисептики спиртовые для младших школьников, с 1 по 4 класс. Я не говорю о том, чтобы запрещать, - таким мы правом не располагаем, но не рекомендуем. Потому что все-таки это маленький возраст. Наши исследования показали, что кожно резорбтивное действие (действие лекарственных средств или токсичных веществ, проявляющееся после всасывания их в кровь) достаточно выражено для этой возрастной категории", - сказал он в Общественной палате на круглом столе "Обеспечение гигиены в образовательных учреждениях".

По его словам, учитывая, что обработку рук нужно проводить в течение дня несколько раз, то нагрузка на организм ребенка будет существенная. Также, добавил эксперт, дети в этом возрасте особенно любопытны, а так как в составе таких антисептиков есть легковоспламеняющееся вещество, это может привести к неприятным последствиям. "Начнут баловаться, смотреть - горит или не горит, давайте его лизнем, давайте брызнем куда-то, еще что-то - на это тоже нужно обращать внимание", - пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, для младших школьников нужно будет ограничивать число обработок и давать им возможность просто помыть руки с мылом. Шестопалов добавил, что в целом "ситуация с дезинфекцией в российских школах прекрасная". "У нас есть, чем обрабатывать, у нас достаточно большое количество эффективных средств. Но у нас не хватает совсем мало - правильного выбора и правильного применения", - сказал Шестопалов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников - 17 млн.