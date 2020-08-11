Удмуртия разработала предложение для правительства РФ о создании программы замены лифтов

ИЖЕВСК, 11 августа. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии разработали предложение для правительства Российской Федерации о создании программы по замене лифтов в регионах, так как большинство собственников жилья не имеют реальной возможности поменять технику, отработавшую положенный срок. Об этом сообщается во вторник на сайте законодательного органа республики.

"Госсовет Удмуртии предложит правительству РФ разработать отдельную федеральную программу по замене лифтов в жилых домах. Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям под председательством Тимура Ягафарова депутаты одобрили проект постановления об обращении Государственного Совета к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по вопросу разработки отдельной федеральной программы, предусматривающей мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и замене лифтов", - сказано в сообщении.

По информации Ягафарова, сейчас в республике около 2,5 тыс. лифтов проработали более 25 лет и подлежат замене. Предельная стоимость замены одного лифта составляет около 2 млн рублей. Учитывая, что замена происходит за счет средств, собранных собственниками жилья, больше всего шансов на замену имеют собственники в домах, где накоплено достаточное количество денег на специальных счетах. Однако это возможно, если собственники в последние годы целенаправленно копили средства, увеличивали минимальный размер взноса на капремонт и не тратили деньги на другие виды капремонта.

"В большинстве случаев у собственников накоплено 30-40% средств от необходимых, еще 20% стоимости работ жители республики могут получить из республиканского и муниципального бюджетов. И даже этого недостаточно, чтобы собрать необходимую сумму. Теоретически, владельцы специального счета могут воспользоваться кредитом и за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ получить финансовую поддержку на возмещение части расходов на уплату процентов в размере 100% ключевой ставки. Однако кредитные организации не всегда идут навстречу собственникам", - уточнили в Госсовете.

Депутаты считают, что проблему необходимо решать при помощи отдельной федеральной программы или за счет создания фонда, аналогичного Фонду содействия реформированию ЖКХ. При этом проблема замены лифтов, по информации Госсовета, является актуальной для большинства субъектов РФ. "Государственный Совет Удмуртской Республики запросил информацию об актуальности и решении указанной проблемы в других регионах Приволжского федерального круга. Большинство субъектов РФ в ПФО считают целесообразным разработку вышеуказанной федеральной программы. Также мы заручились поддержкой республиканского министерства энергетики и ЖКХ", - цитирует Тимура Ягафарова пресс-служба законодательного органа.

Вопрос о направлении предложения в правительство планируют рассмотреть в осеннюю сессию Госсовета.