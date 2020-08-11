В Риме объявили наивысший уровень опасности из-за жары

ТАСС, 11 августа. Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - "красный" - уровень погодной опасности в четырех итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с ожидаемой там в среду высокой температурой воздуха из-за субтропического антициклона. Соответствующее уведомление размещено во вторник на сайте ведомства.

Согласно прогнозам, в среду в Риме, в Больцано, во Флоренции и в Риети воздух прогреется до 35 градусов Цельсия. В четверг "красный" уровень сохранится в итальянской столице, в Больцано и в Риети, причем предупреждение распространится также на Болонью, Брешию, Кампобассо, Фрозиноне и Перуджу.

Раскаленный воздух приносят в страну южные ветра из Сахары. Как отмечают синоптики, в Тоскане столбик термометра поднимется до 37-39 градусов, на Сардинии ожидается температура до 40 градусов.

Метеорологи призывают соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды, чаще принимать душ и ограничить физические нагрузки.