{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: в школах категорически нельзя применять аэрозольные средства дезинфекции

Они не так эффективны, как обработка поверхностей, отметил директор НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук, профессор Николай Шестопалов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Аэрозольные средства дезинфекции категорически нельзя использовать для обработки школьных помещений, заявил во вторник директор НИИ дезинфектологии, доктор медицинских наук, профессор Николай Шестопалов.

"Мы категорически против, тем более в школах, аэрозольных обработок. Просто категорически против. Во-первых, аэрозольная обработка в школе невозможна в присутствии детей. Просто там столько детей, что найти место, где их нет, и обработать, просто физически невозможно", - сказал он в Общественной палате РФ на круглом столе "Обеспечение гигиены в образовательных учреждениях".

Во-вторых, аэрозольная обработка не так эффективна, продолжил он, как "протирание критических поверхностей". "И это будет самая эффективная мера, вне всякого сомнения", - добавил Шестопалов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников - 17 миллионов.

Теги
Пандемия COVID-19
Более 260 человек отправились в Азербайджан через границу с РФ в Дагестане
Отправки на родину ждут еще около 500 человек
Читать полностью