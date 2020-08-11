Эксперт: около 80% из проверенных кожных антисептиков не являются ими

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Почти 80% кожных антисептиков не являются ими, свидетельствуют результаты проверок. При выборе средства для дезинфекции следует обращать внимание на наличие государственной регистрации и инструкции по применению, сообщил директор НИИ дезинфектологии Николай Шестопалов.

"Совсем недавно проходил на площадке Общероссийского народного фронта вебинар, и специалист одной из комиссий общественных заявил, что из 50 или около того кожных антисептиков, которые предлагаются, почти 80% кожными антисептиками не являются. Они осуществляли контрольные закупки, проводили пробы, исследования", - сообщил он круглом столе в Общественной палате РФ по теме "Обеспечение гигиены в образовательных учреждениях" во вторник.

По словам Шестопалова, при выборе антисептика стоит обращать внимание на наличие государственной регистрации и инструкции по применению.

"В этой инструкции обязательно должен быть раздел, как применять средство при вирусных инфекциях. Только в этом случае данное средство может быть приобретено и использоваться", - заключил эксперт.

Он также отметил, что с осторожностью необходимо относиться к средствам зарубежных производителей. "Сейчас большое количество средств зарегистрированных в других странах Таможенного союза: это Казахстан, Киргизия, Армения. У нас есть большие сомнения в том, что та регистрация проходит по тем же правилам, по которым она проходит в Российской Федерации", - пояснил Шестопалов.