В Палестине рассчитывают в числе первых получить российскую вакцину от коронавируса

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Палестина поздравляет РФ с регистрацией первой вакцины против коронавируса и рассчитывает стать одной из первых стран, которая ее получит. Об этом, как сообщает агентство WAFA , заявил палестинский президент Махмуд Аббас в телеграмме, направленной во вторник Владимиру Путину.

"Поздравляем вас, господин президент, и в вашем лице хотим высоко оценить усилия российских ученых и лабораторий, вашего правительства по достижению этого уникального научного прорыва", - говорится в послании. "Желаем <...> дружественной стране больших успехов и с нетерпением ждем <...>, чтобы наш народ извлек пользу от этой вакцины, и надеемся, что Палестина станет одной из первых стран, <...> тем более что Россия уже предоставила нам помощь и медицинское оборудование для борьбы с этой опасной пандемией".

Президент Путин во вторник сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Речь идет о разработке Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, которая прошла клинические испытания в июне-июле. Он также сказал, что одна из его дочерей сделала прививку и чувствует себя хорошо.