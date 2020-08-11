Власти Тверской области обеспечат школьной формой более 12 тыс. детей из многодетных семей

ТАСС, 11 августа. Правительство Тверской области на заседании во вторник решило выделить свыше 60,7 млн рублей на приобретение к учебному году школьной формы для более 12,1 тыс. детей из многодетных семей региона. Она будет предоставляться ученикам 1-5 классов, сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам заседания.

"Внимательно изучили опыт других субъектов, провели консультации с многодетными мамами, предприятиями, которые занимаются пошивом формы. Форма будет предоставляться на детей с 1 по 5 класс включительно", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По его словам, школьной формой обеспечат в общей сложности более 12,1 тыс. детей. Заказы на ее пошив получат только местные производителей при наличии сертификата, подтверждающего качество и безопасность продукции. "Затраты на изготовление школьной формы субсидируются изготовителям из областного бюджета, на эти цели в 2020 году заложено 60,7 млн рублей. Стоимость одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе, добавив, что такой механизм господдержки семей и одновременно производителей впервые реализуется в Центральном федеральном округе.

В каждый комплект школьной формы входят шесть вещей. Для учениц 1-3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо, в комплекте для учениц 4-5 классов сарафан заменяется жилетом. Для мальчиков разных возрастов набор вещей одинаковый - пиджак, брюки, три сорочки, галстук.

Ранее сообщалось, что власти Тверской области в 2020 года в качестве мер поддержки многодетных семей ввели субсидии на приобретение автомобиля, выплаты в 300 и 500 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов при рождении второго и третьего ребенка. Также многодетные родителей освобождены от уплаты транспортного налога, могут получить компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов.