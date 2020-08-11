Программу юбилейного фестиваля "Небо России" в Рязани сократят из-за пандемии

ТАСС, 11 августа. Фестиваль воздухоплавания "Небо России", который в 30-й раз состоится в Рязани с 13 по 16 августа, пройдет по сокращенной программе из-за пандемии коронавируса. Старты аэростатов будут перенесены за пределы Рязани, отменены соревнования по воздухоплавательному спорту, сообщил ТАСС во вторник исполнительный директор Федерации воздухоплавания Рязанской области Александр Маврин.

Фестиваль "Небо России" впервые был организован в Рязани в 1990 году и был официально занесен в Книгу рекордов России как первый фестиваль воздухоплавания в стране. В 2019 году в рамках фестиваля состоялся 14-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, по итогам которого была сформирована сборная страны для участия в чемпионате Европы.

"Этот год юбилейный - 30 лет прошло с первого фестиваля "Небо России", который прошел в мае 1990 года. Это был первый фестиваль воздухоплавания на территории СССР. Несмотря на пандемию, мы хотим все же полетать, приурочив это к 30-летию фестиваля. Собираются приехать 6-10 команд, две из которых - это те люди, которые были здесь еще на первом фестивале. Спортивных состязаний не будет, по большому счету, состоится слет воздухоплавателей, которые любят рязанскую летную зону, друзья и соратники оргкомитета нашего фестиваля", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что участие в фестивале примут пилоты аэростатов из Рязанской, Московской, Тульской областей и Москвы. По словам Александра Маврина, запланировано семь полетов, однако воздухоплавателям может помешать циклон, который на неделю пришел на территорию Рязанской области. Из-за этого уже отменено традиционное вечернее свечение аэростатов.

Также воздухоплавателям пришлось отказаться от стартов на территории Рязанского кремля. Основной зоной полетов в этом году станет район сел Шумашь, Заокское, Коростово, Солотча, Варские, Алеканово и Дубровичи, Агро-Пустынь в окрестностях областного центра. При этом зрители при соблюдении противоэпидемических мер смогут подняться в небо на воздушных шарах.