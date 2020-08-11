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Власти Японии оспорят решение суда по пострадавшим при бомбардировке Хиросимы

Суд признал, что люди могли подвергнуться облучению вследствие выпадения осадков и за пределами специальных зон, обозначенных правительством

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение подать апелляцию на решение окружного суда города Хиросима, постановившего, что 84 японца, которые попали под воздействие так называемого черного дождя после атомной бомбардировки 6 августа 1945 года, также являются пострадавшими "хибакуся" и им полагается, в частности, получение бесплатной медицинской помощи. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо.

Власти страны попытаются оспорить решение суда, который признал, что люди могли подвергнуться облучению вследствие выпадения осадков и за пределами специальных зон, обозначенных правительством. В решении также отмечалось, что из-за радиации у истцов развились некоторые болезни, и им следует выдать сертификат "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). Он позволяет получать бесплатную медицинскую помощь.

Государство выдавало сертификаты "хибакуся" тем, кто находился в зоне бомбардировки и в прилегающих районах города. Также в 1976 году правительство Японии выделило область размером 19 на 11 км к северо-западу от этой территории и сделало ее специальной зоной проверки здоровья. Там сразу после атомного удара выпали осадки с высоким содержанием радиоактивных материалов, получившие название "черный дождь". Те, кто жил в этом районе, проходили обследование, и в случае обнаружения болезней, связанных с радиацией, получали документы на дальнейшее бесплатное получение медицинских услуг.

Региональные власти неоднократно выступали за расширение этой зоны, однако центральное правительство отклоняло такие инициативы, ссылаясь на отсутствие данных о развитии патологий в тех или иных пригородах Хиросимы. Нынешнее решение суда в Хиросиме стало первым подобным за всю послевоенную историю в отношении тех, кто не проживал в специальных зонах. Сам иск был подан в 2015 году. Истцы предоставили данные о том, что у них за время жизни в период после бомбардировки развился рак, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Атомная бомбардировка

Ранним утром 6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. - люди умирали в госпиталях от полученных ран и облучения. Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся". Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена.

По данным администрации Хиросимы, общее число жертв бомбардировки превысило 314 тыс. человек.

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