Более 260 человек отправились в Азербайджан через границу с РФ в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Группа граждан Азербайджана, состоящая из 262 человек, отправилась на родину через организованный для них в Дагестане спецкоридор на российско-азербайджанской границе, закрытой из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Очередная группа граждан Азербайджана, находившихся в пункте временного размещения граждан соседнего государства около села Куллар в Дербентском районе Дагестана, отправилась сегодня на родину. Всего в течение дня через организованный для них спецкоридор на российско-азербайджанской границе домой отправились 262 человека", - сказал Муслимов, отметив, что все прошло в "штатном режиме".

По словам Муслимова, отправки домой ждут еще около 500 человек. "Возвращение граждан Азербайджана на родину продолжается. Отправка очередной группы на родину планируется через неделю", - заключил собеседник агентства.

Ранее представители властей Дагестана и Азербайджана договорились об увеличении числа азербайджанцев, возвращающихся на родину через государственную границу. Президент России Владимир Путин 30 июня поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц.