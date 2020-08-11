Канатный аэромост построят через Анадырский лиман на Чукотке

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Всесезонный канатный аэромост "Транслиман" протяженностью 7,6 тыс. м появится на Чукотке. Как сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), введение в эксплуатацию с учетом труднодоступности территории запланировано зимой 2023-2024 годов.

"Из Анадыря в аэропорт и поселок Угольные Копи можно будет попасть по всесезонному канатному аэромосту "Транслиман". Планируется, что проектно-изыскательские работы для строительства канатного аэромоста и проектирование начнутся в третьем квартале 2021 года. Введение объекта в эксплуатацию с учетом труднодоступности территории, особых климатических условий и ярко выраженной сезонности работ запланировано зимой 2023-2024 годов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Анадырь и крупный населенный пункт - поселок Угольные Копи - разделяет Анадырский лиман. Зимой между ними устраивается ледовая переправа, в межсезонье - переправа вертолетами, глиссерами и судами на воздушной подушке. Трафик через лиман в год составляет более 60 тыс. человек, из которых 80% - авиапассажиры.

По словам гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова, которого цитирует пресс-служба, канатный аэромост будет способствовать стабильному круглогодичному сообщению. Протяженность аэромоста составит 7,6 тыс. м. Предварительно, средняя скорость выполнения рейсов составит 5 м в секунду (25 минут). В час можно будет провозить до 280 человек или до 20 т грузов.

"Мы готовы оказать поддержку инициатору проекту. Соответствующее соглашение было подписано сегодня. Проект структурирован в форме концессии, получена принципиальная поддержка со стороны органов государственной власти и финансовых институтов, инициатор - АО "Канатные аэромосты" - заинтересовано в привлечении инвестиций в акционерный капитал и находится в поиске партнеров", - сказал Петухов.

По предварительной оценке, стоимость инвестиций в проект может составить порядка 2,7 млрд рублей. В пресс-службе добавили, что, по мнению директора АПИ по транспортной и логистической инфраструктуре Романа Семенцова, поддержку проекту может оказать преференциальный режим ТОР, который дает налоговые льготы и административные преференции. В связи с этим агентство намерено помочь компании подготовить пакет документов для подачи заявления в Корпорацию развития Дальнего Востока на получение статуса резидента.