Три месяца после пика. В России за сутки выявили меньше 5 тыс. заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты впервые с 23 апреля выявили в России менее 5 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба.

Это произошло ровно через три месяца после пика заболеваемости в стране, за который принято считать 11 мая, когда за один день подтвердили 11 656 случаев заражения.

За это время темпы распространения инфекции в России снизились в 10 раз, а в Москве, которая стала главным очагом эпидемии в стране, - в 20. Доля уже выздоровевших пациентов возросла более чем вчетверо, а доля так называемых активных случаев, то есть тех, кто еще лечится, впервые опустилась ниже 20%.

11 мая завершился период так называемых нерабочих дней, введенных в России для борьбы с коронавирусом, но в силе осталось большинство ограничительных мер, включая режим самоизоляции. К 11 августа он отменен практически повсеместно, в стране заработали рестораны и кафе, открылись курорты и стадионы, идет подготовка к новому театральному и концертному сезону.

ТАСС собрал основные цифры, показывающие, как менялась эпидемическая ситуация в стране.

Заболеваемость

Ровно три месяца назад число случаев заражения в России возросло на сутки на 5,56%, а в эту среду - на 0,55%, следует из подсчетов ТАСС. В Москве показатели различаются еще больше - 5,62% в мае против 0,28% в августе.

Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за две предыдущие недели (такой критерий используют, например, московские власти), 11 мая составляла 9 585,5 случая. Пика она достигла несколько дней спустя, 15 мая, - 10 601 случая. К настоящему моменту она сократилась до 5 292 случаев и продолжает быстро снижаться.

К 11 мая коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, ни разу с начала эпидемии не опускался ниже единицы. По состоянию на утро 11 августа, по подсчетам ТАСС, он составил 0,98 - и в последний раз превышал 1 почти месяц назад, 13 июля.

Всего к утру 11 мая в России выявили 221 344 случая заражения, на следующий день по этому показателю страна поднялась на второе место в мире после США. На данный момент число заразившихся достигло 897 599, и Россия уже четвертая, причем занимающая третью позицию Индия опережает ее более чем в два раза.

Выздоровление

По данным оперативного штаба, число уже вылечившихся пациентов за три месяца увеличилось в 17,7 раза - с 39 801 до 703 175. Если по состоянию на 11 мая выздоровели 18% россиян, которые заразились коронавирусом, то 11 августа их доля достигла 78,34%.

За счет этого заметно снизился процент так называемых активных случаев: в мае он составлял 81,11%, а сейчас - 19,97%. При этом в абсолютном выражении количество болеющих россиян уменьшилось ненамного - с 179 534 до 179 293.

В начале мая, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в стране было развернуто 127 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом, из которых были свободны 32%, или 40,64 тыс. Во вторник на совещании у президента Владимира Путина министр сообщил, что подготовлено более 142 тыс. коек и 35% из них, то есть 50 тыс., не заняты.

Смертность

Летальность коронавирусной инфекции, по информации оперативного штаба, за три месяца увеличилась с 0,91% до 1,69%. К 11 мая в стране зарегистрировали 2 009 смертей из-за нового заболевания, к 11 августа их количество возросло до 15 131.

Сейчас в России фиксируют больше летальных исходов, чем в начале мая. В последние две недели в среднем регистрировали 116,2 смерти, к 11 мая аналогичный показатель составлял 86,7.

При этом данные штаба не являются окончательными и серьезно расходятся с уточненной статистикой. Так, в июне, по информации штаба, из-за коронавируса умер 4 681 россиянин, тогда как Росстат позднее сообщил о смерти 11 917 пациентов с коронавирусной инфекцией за месяц. Далеко не все летальные исходы, однако, были вызваны новым заболеванием: в 3 481 случае коронавирус никак не повлиял на наступление смерти.

География

География распространения коронавируса в стране за три месяца серьезно изменилась. Весной основным эпицентром эпидемии была Москва, на которую приходилось больше половины выявляемых пациентов. Хотя сейчас столица по-прежнему в разы опережает по числу подтверждаемых случаев другие регионы, ее доля сократилась до 13-14%.

Число заразившихся в Центральной России 11 мая увеличилось на 8 470, что составило 72,6% суточного прироста по всей стране. В среду, 11 августа, эти показатели были равны соответственно 1 378 и 26,9%.

Меньше случаев заражения выявили также в Северо-Западном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах. В первом случае сокращение составило 19,4%, во втором - 14,7%, в третьем - 44,5%.

В остальных четырех федеральных округах число выявленных инфицированных, напротив, возросло. На Урале в среду подтвердили в 1,5 раза больше случаев заражения, чем 11 мая, на Дальнем Востоке - в 1,6 раза, в Сибири - в 2 раза. Подъем заболеваемости фиксируется и в южных регионах России, где он начался вскоре после открытия туристического сезона: оперативный штаб 11 августа сообщил о 427 выявленных случаях (8,34% от общего количества в стране) против 314 (2,69%) ровно три месяца назад.