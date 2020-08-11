Турпоток на Кубани из-за пандемии сократился на 40% по сравнению с 2019 годом

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края посетили с начала года более 5,3 млн туристов, это на 40% меньше, чем за тот же период в 2019 году, сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма региона. Причиной уменьшения туристического потока стала пандемия коронавируса.

"Общий турпоток с начала года составил 5,3 млн человек. Это на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безусловно, пандемия сказалась на турпотоке. За два летних месяца курорты приняли более 3,8 млн отдыхающих", - заявили в ведомстве.

По данным пресс-службы администрации края, на данный момент на отдыхе в регионе находятся порядка 460 тыс. туристов. Заполняемость гостиничного фонда на Черноморском побережье превышает 83%, на Азовском - 82%, в степной зоне и предгорье этот показатель составляет порядка 46%. Самыми популярными местами отдыха являются Анапа, Геленджик, Сочи и Туапсинский район.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно ослаблять ограничительные меры, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток там составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса на Кубани введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.