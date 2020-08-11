ТАСС запустил дневник Большой норильской экспедиции Российской академии наук

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дневник полевых исследований участников Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) запущен информационным агентством России ТАСС.

В конце июля 2020 года на Таймыр отправилась большая экспедиция, в которую вошли ученые 14 институтов РАН. Ее главная задача - восстановить системное изучение региона, оценить масштабы арктических изменений за последние годы и выработать предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности в Арктическом регионе.

"Сопровождает экспедицию корреспондент ТАСС. Он ведет "полевой" дневник с места событий - общается с научными сотрудниками, делится личными впечатлениями и фотографиями арктической природы. Этот спецпроект - страницы дневника одной из важнейших экспедиций на Север России", - рассказали в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарная, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков. Пробы отправятся в Академгородок Новосибирска, где начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.

Полный текст дневника читайте на сайте ТАСС.