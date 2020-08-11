Первая вакцина и минимум заражений в РФ с 23 апреля. Главное о коронавирусе за 11 августа

Россия
- Всего зафиксировано 897 599 случаев заражения, из них новых — 4945 (число новых случаев ниже 5 тыс. впервые с 23 апреля). За сутки умерли 130 человек, за весь период — 15 131.
- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Президент Владимир Путин сообщил, что ее испытала на себе одна из его дочерей. Препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года. Что еще известно о вакцине, читайте здесь.
- Росздравнадзор и эксперт Минздрава прокомментировали призыв международной Ассоциации организаций по клиническим исследованиям отложить регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Сообщается, что исследования вакцины проходят с соблюдением всех международных стандартов.
Москва
- Всего зафиксировано 248 922 случая заражения, из них новых — 694.
Мир
- Всего зафиксировано более 20 млн случаев заражения, умерли более 736 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Власти Абхазии не планируют вновь закрывать границу с Россией.
- Власти США могут ограничить въезд в страну гражданам, зараженным коронавирусом, сообщает газета The New York Times.
- Во Франции заявили, что ситуация с COVID-19 в стране меняется в худшую сторону.