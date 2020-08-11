В Калужской области в седьмой раз стартовала экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе"

ТАСС, 11 августа. Экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе", в которой принимают участие свыше 600 поисковиков, стартовала в Барятинском районе Калужской области. Об этом во вторник сообщает "Поисковое движение России".

"Церемония открытия крупнейшей в России военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" состоялась 11 августа. Более 600 человек - поисковики 25 регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона МО РФ, собрались в Барятинском районе Калужской области, близ деревни Цветовка", - говорится в сообщении.

Участники экспедиции постараются выработать единый подход как к полевой, так и архивной работе. Помимо этого, в рамках экспедиции будет действовать "Школа поисковика", где дети научатся работать с металлодетектором, искать информацию в базах данных, читать солдатские медальоны, уточнили в пресс-службе "Поискового движения России". В этом году экспедиция впервые пройдет еще и в онлайн-формате.

"Мы собираемся здесь для того, чтобы поработать ради наших защитников Отечества, ради тех, кто не дожил, ради тех, кто не построил, не написал книг, не выучился, не сочинил песню. Я от всей души поздравляю нас с тем, что несмотря на все сложности, наш "Фронт" начинается. Поздравляю командиров и бойцов, которые смогли приехать на фронт. Желаю нам всем удачи", - сказала на открытии ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.

Экспедиция проводится недалеко от мемориального комплекса "Зайцева гора" в Барятинском районе Калужской области, где захоронены воины, сражавшиеся за Варшавское шоссе. За шесть лет в проекте приняли участие более 10 тысяч поисковиков из России и стран ближнего зарубежья.