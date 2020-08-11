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Состояние Ефремова стабилизировалось

Пока актер остается в нейрореанимации, отметил источник в больнице
Актер Михаил Ефремов на носилках Гавриил Григоров/ТАСС
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Актер Михаил Ефремов на носилках
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Состояние актера Михаила Ефремова, доставленного в Боткинскую больницу из суда, стабилизировано. Об этом ТАСС сообщил источник в больнице.

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"Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации", - сказал собеседник агентства. Ефремову поставлен предварительный диагноз "инсульт".

Как сообщал ранее корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, по приезде в суд актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую. После этого было принято решение о его госпитализации. Запланированное на вторник заседание, где мог состояться допрос Ефремова, перенесено на среду.

Теги
РоссияЕфремов, Михаил Олегович
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