Состояние Ефремова стабилизировалось

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Состояние актера Михаила Ефремова, доставленного в Боткинскую больницу из суда, стабилизировано. Об этом ТАСС сообщил источник в больнице.

"Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации", - сказал собеседник агентства. Ефремову поставлен предварительный диагноз "инсульт".

Как сообщал ранее корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, по приезде в суд актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую. После этого было принято решение о его госпитализации. Запланированное на вторник заседание, где мог состояться допрос Ефремова, перенесено на среду.