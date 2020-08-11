Гендиректор Минского автомобильного завода сообщил, что предприятие работает штатно

"МАЗ работает очень напряженно. По автобусному производству у нас три смены. Очень много заказов, особенно экспортных, в Россию и Украину. Конвейер работает в две смены, никаких волнений в коллективе нет, работаем нормально, штатно", - приводит его слова агентство БелТА.

Гендиректор отметил, что руководство предприятия совместно с профсоюзом регулярно проводит встречи с коллективом. "Каждый из работающих на заводе понимает, что будущее его семьи, детей - в труде. Мы за стабильную Беларусь, за нормальную трудовую жизнь. Социальная обстановка в коллективе стабильна", - заявил он.

Накануне в белорусских оппозиционных СМИ и Telegram-каналах уже появлялись сообщения о якобы массовых забастовках на белорусских предприятиях, в частности на Белорусском автомобильном заводе ("Белаз"), Минском тракторном заводе (МТЗ), Минском автомобильном заводе (МАЗ), которые в итоге были опровергнуты.