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Специалисты устранили последствия утечки нефтепродуктов в Усинском районе Коми

Следующим этапом станет рекультивация земель

СЫКТЫВКАР, 11 августа. /ТАСС/. Последствия утечки нефти, произошедшей 2 августа в Усинском районе Республики Коми, устранены. Загрязненная площадь очищена от нефтепродуктов, далее последует рекультивация земель, сообщили ТАСС в Минприроды региона.

Инцидент произошел в 29 км от Усинска. В результате повреждения напорного нефтепровода вылилось около 7 тонн нефти. Печорская природная межрайонная прокуратура организовала проверку по этому факту.

"По информации компании, вся территория очищена от нефтепродуктов. После предприятие разрабатывает проект рекультивации, проводит ее, и после этого Минприроды будет принимать результаты рекультивации. Очистку вела специализированная организация СПАСФ "Природа", сотрудники "Лукойл-Коми", было задействовано около 40 человек, 15 единиц спецтехники", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ранее ООО "Лукойл-Коми", при проведении плановых работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода экскаватором подрядной организации ООО "Ликвидатор" был поврежден нефтесборный коллектор. В результате произошла утечка нефти на площади 0,48 га. Для исключения ее распространения были установлены нефтеловушки и боновые заграждения.

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