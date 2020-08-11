Кандидату от КПРФ не удалось обжаловать отказ в регистрации на выборах главы Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Севастопольский городской суд отказал представителю КПРФ Роману Кияшко в жалобе на отказ в регистрации на выборах губернатора Севастополя, сообщается во вторник на сайте суда.

Ранее сообщалось, что Кияшко предоставил достаточное для регистрации число подписей депутатов, высказавшихся в его поддержку, но из шести, а не из восьми муниципальных советов. На этом основании ему отказали в регистрации для участия в выборах. Кияшко тогда заявлял, что из-за произошедшего летом самороспуска советов двух муниципальных образований, входящих в состав Севастополя, должно было снизиться не только необходимое количество подписей, но и число муниципалитетов, депутаты которых должны были выступить в поддержку кандидата.

"10 августа 2020 года Севастопольским городским судом рассмотрен административный иск Кияшко Романа Владимировича к Севастопольской городской избирательной комиссии. По итогам судебного рассмотрения суд вынес решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления", - говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Выборы пройдут 13 сентября. Зарегистрированы шесть кандидатов: член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).