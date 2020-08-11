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Пандемия COVID-19

В Белгороде коронавирус выявили у 11 медиков и пяти пациентов госпиталя

Всего в регионе зарегистрирован 6 461 случай заражения

ТАСС, 11 августа. Коронавирусная инфекция выявлена у 11 медиков и пяти пациентов в Госпитале для ветеранов войн в Белгороде. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

"В настоящее время по результатам проведенных тестов положительный результат, подтверждающий инфицирование коронавирусной инфекцией, имеют 11 медицинских работников, в том числе три врача, четыре средних и четыре младших медицинских работника, что составляет 6% от общей численности сотрудников госпиталя", - говорится в сообщении.

Болезнь проходит бессимптомно у семи сотрудников госпиталя, они находятся на самоизоляции дома. Четверо сотрудников, которым не удается организовать самоизоляцию в домашних условиях, помещены в стационар.

Также коронавирусом заразились пять пациентов госпиталя. Трое из них получают лечение дома, а двое доставлены в стационар.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Белгородской области зарегистрирован 6 461 случай заражения, 5 611 человек выздоровели, 51 умер. За сутки коронавирус выявлен у 51 человека.

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РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19
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