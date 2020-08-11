Во Франции заявили, что ситуация с COVID-19 в стране меняется в худшую сторону

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Ситуация с эпидемией коронавируса во Франции принимает негативный оборот. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая по итогам заседания Совета национальной безопасности, прошедшего в формате видеоконференции. Трансляцию выступления премьера из города Монпелье (департамент Эро, юг страны) провел телеканал BFM .

"Наблюдающаяся в настоящее время во Франции волна сильной жары сопровождается, к сожалению, другим негативным явлением - ухудшением ситуации с эпидемией [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Каждый день регистрируется две тысячи новых случаев инфицирования, тогда как три недели назад их была всего одна тысяча. На этой неделе на национальной территории будет достигнут тревожный уровень - более 20 случаев заражения на 100 тыс. населения", - сообщил Кастекс.

Премьер уточнил, что "целый ряд департаментов уже находятся на уровне, после которого следует объявлять тревогу". "Число госпитализаций в целом по стране растет и достигает 800 в неделю, а в реанимацию помещаются по 100 человек в неделю. Каждый день обнаруживается по 25 новых очагов инфицирования, тогда как три недели назад этот показатель составлял примерно пять очагов", - сказал Кастекс. "Все это не может не вызывать обеспокоенности", - подчеркнул премьер-министр.

Кастекс при этом констатировал "некоторое снижение дисциплины" населения. Он сообщил, что в этой связи "будут усилены меры по контролю ношения населением защитных масок с тем, чтобы сделать эту практику как можно более широкой". По словам премьера, префекты департаментов в самое ближайшее время получат от центральных властей соответствующее распоряжение.

Глава правительства сообщил также, что принято решение продлить до 30 октября запрет на проведение в стране общественных мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Во Франции расширяются и меры по тестированию населения на коронавирус. "Если мы не прореагируем коллективно на происходящее, мы подвергнем себя риску значительного усиления эпидемии", - предупредил Кастекс. Он заверил, что власти принимают все необходимые меры в связи с ухудшением ситуации.

Как написал во вторник на своей странице в Twitter по итогам заседания Совета национальной безопасности президент Франции Эмманюэль Макрон, "эпидемия отнюдь не ушла на каникулы, поэтому необходимо соблюдать бдительность и меры защиты от вируса". "Будьте осторожны!" - призвал население Макрон.