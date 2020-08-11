{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Жена корреспондента "Медузы" Солопова подала заявление в полицию о его пропаже

С журналистом нет связи уже более 40 часов, о его местонахождении ничего не известно

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Супруга корреспондента "Медузы" Максима Солопова, который был задержан в Белоруссии, подала заявление в московскую полицию о его исчезновении. Об этом во вторник сообщило издание "Медуза".

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

По его данным, Алина Солопова подала заявление в отделение полиции московского района Гольяново. Отмечается, что с журналистом нет связи уже более 40 часов, о его местонахождении неизвестно.

Журналист "Медузы" Максим Солопов освещал в Минске выборы президента Белоруссии и связанные с ними события. По данным издания, последний раз он выходил на связь с редакцией в час ночи 10 августа. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко со ссылкой на журналистов издания Daily Storm сообщала, что Солопов был избит.

Теги
БелоруссияРоссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Школы, детсады и рестораны возобновят работу в Брянской области с 13 августа
Регион находится на втором этапе снятия ограничений
Читать полностью