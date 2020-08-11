{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

У балерины Большого театра выявили коронавирус

Как сообщил гендиректор театра Владимир Урин, у контактировавших с ней артистов тест отрицательный

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Тест одной из балерин Государственного академического Большого театра (ГАБТ) на коронавирус оказался положительным, у контактировавших с ней артистов - отрицательный. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У балерины Большого театра подтвердилась коронавирусная инфекция", - сказал он. Директор ГАБТ отметил, что результаты теста участника Молодежной оперной программы, у которого также подозревают коронавирус, пока не готовы.

По словам Урина, у всех артистов театра, которые были помешены на карантин после контакта с балериной, тесты показали отрицательный результат на COVID-19. Однако директор театра рассказал, что они продолжают находиться в изоляции, потому что по медицинским требованиям она должна продолжаться 14 дней.

Ранее Урин сообщал, что те артисты, кто избежал контакта с инфицированными, продолжают репетировать.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Школы, детсады и рестораны возобновят работу в Брянской области с 13 августа
Регион находится на втором этапе снятия ограничений
Читать полностью