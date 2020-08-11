Школы, детсады и рестораны возобновят работу в Брянской области с 13 августа

ТАСС, 11 августа. Правительство Брянской области по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора с 13 августа снимет введенные из-за коронавируса ограничения на работу школ, детских садов, ресторанов и кафе. Об этом во вторник сообщил губернатор Александр Богомаз во время прямого эфира в Instagram с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарье Кислицыной.

"У нас есть предложение управления Роспотребнадзора об открытии школ, детских садов, кафе, ресторанов. В четверг мы его рассмотрим, они откроются с четверга", - сказал Богомаз.

Брянская область находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. С 13 июля отменяется режим обязательной самоизоляции для граждан 65 лет и старше, разрешена работа парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, гостиниц санаториев, домов отдыха. С 18 июля началась оздоровительная кампания в загородных и пришкольных летних лагерях, с 27 июля муниципалитетам разрешили организовывать массовые мероприятия, в том числе зрелищные и спортивные. Сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. м, также продолжает действовать масочный режим.

По данным регионального оперативного штаба на 11 августа, в Брянской области всего выявлено 7 677 случаев заражения коронавирусом, в том числе 27 - за последние сутки, выздоровели 6 270 человек, 35 - умерли.