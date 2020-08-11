Найденные в Ленобласти останки могут принадлежать расстрелянным в войну студентам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Останки 11 человек, погибших во времена Великой Отечественной войны, обнаруженные в поселке Шапки Ленинградской области, могли принадлежать местным студентам. Предположительно, их расстреляли, сообщила во вторник пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

По информации СК, запланированные раскопки велись следователями совместно с поисковым отрядом "Ягуар" в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области. В процессе "обнаружено место захоронения расстрелянных в годы Великой Отечественной войны, предположительно, студентов одного из фабрично-заводских ученичеств". "По данному факту следственными органами по Ленинградской области проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении.

Следователи также нашли фрагменты личных вещей и одежды. По останкам назначены судебные и медико-криминалистические экспертизы для выяснения возраста, пола погибших и точной причины их смерти.

Сотрудники регионального следственного управления совместно с членами Консультативного совета изучают архивные и научно-исторические данные в части преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения. В составе совета работает группа по координации поисковой и историко-архивной деятельности и шести следственных групп в следственных отделах по городам Гатчина, Выборг, Луга, Кировск, Тосно, по Волосовскому району совместно с поисковыми отрядами.

Руководитель поискового отряда Андрей Журавлев сообщал ТАСС, что раскопки проходят в рамках проекта "Без срока давности". Место раскопок найдено благодаря местному краеведу Татьяне Киселевой, которая собирала информацию о захоронениях у очевидцев. Поисковое движение России реализует проект "Без срока давности" при содействии Федерального архивного агентства, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства обороны РФ, Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.