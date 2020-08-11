Лучшие ТОС на Кубани получили субсидии на благоустройство территорий

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края вручили субсидии руководителям лучших органов территориального общественного самоуправления (ТОС) региона от 200 до 500 тыс. рублей на благоустройство территорий. Об этом говорится на официальном сайте Законодательного собрания Краснодарского края.

Во вторник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного собрания Юрий Бурлачко вручили награды победителям краевого конкурса "Лучший орган территориального общественного самоуправления" в 2019 году.

"Впервые ТОСовцы были награждены Памятным знаком Законодательного собрания "За активное участие в территориальном общественном самоуправлении", учрежденным депутатами в январе этого года по поручению главы регионального парламента. Новую почетную награду активистам вручил Юрий Бурлачко. Главным же призом стали субсидии из краевого бюджета, которые по условиям конкурса можно потратить на благоустройство территорий в границах ТОСа. За первые, вторые и третьи места победители получат более 500, 300 и 200 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания края, лауреаты конкурса из 12 муниципалитетов Кубани, а также главы муниципальных образований. Награды получил 31 председатель органов ТОС из Анапы, Краснодара, Абинского, Динского, Калининского, Кореновского, Красноармейского, Крымского, Северского, Славянского, Темрюкского и Тимашевского районов.

"Актив общественного самоуправления на Кубани - свыше 30 тыс. человек. Это огромная армия, которая решает насущные проблемы жителей нашего края", - приводятся в сообщении слова Бурлачко.

Итоги краевого конкурса подводятся ежегодно. Традиционно торжественное мероприятие проводится в день местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, однако, в этом году программу перенесли из-за пандемии коронавируса.